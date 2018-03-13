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Şanlıurfa için Enerjide kamulaştırma kararı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Urfa'daki 2 saha kamulaştırılacak.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 09:14
Şanlıurfa için Enerjide kamulaştırma kararı çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Urfa ve Adıyaman'daki 2 saha kamulaştırılacak. 

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Adıyaman ve Şanlıurfa illerindeki petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beşikli-35 lokasyonu enerji nakil hattı için gerekli olan 2 parseldeki bin 885 metrekarelik ve 424 metrekarelik iki sahanın kamulaştırılmasına karar verildi.

 

 

AA

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