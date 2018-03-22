Şanlıurfa Judo takımı birinci oldu

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 13:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan judo takımı, katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi’nde 72 puanla birinci oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 17-18 Mart tarihleri arasında Malatya da başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Yarı Final Müsabakasına takım olarak katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo takımı, elde ettiği 72 puanla birinciliği Şanlıurfa’ya getirdi.



Müsabakalara Malatya, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden toplamda 150 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Finallerinde 9. Sıklette katıldığı müsabakalarda 34 kilogramda Seyitcan Baran, 38 kilogramda Kemal Ayaz, 42 kilogramda İ.Halil Buğaakça, 50 kilogramda Abdulkadir Teker, 55 kilogramda Müslüm Ceylan, 73 kilogramda Kadir Alkan, 46 kilogramda Muhammed Baran, 73 kilogramda Mehmet Tuncay Çiftçi dereceye girerek Şanlıurfa’ya birinciliği getirdi.



Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi judo takımı 6-8 Nisan tarihlerinde Çanakkale ilinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.





iha