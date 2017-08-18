Şanlıurfa Kendisini Döven Genci Tabancayla Öldürdü

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:47

Olay, gece saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün öğle saatlerinde karşılaşan İsmail A. ile Yunus Cantosun bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavgada dayak yediği öne sürülen İsmail A., gece saatlerinde yolda yeniden karşılaştığı Yunus Cantosun'a üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş edip kaçtı. Yaralanan Cantosun, görenlerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Cantosun burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi İsmail A. ise polisin çalışması sonucu tabancayla birlikte yakalandı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yunus Cantosun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

(sondakika.com)