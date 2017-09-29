Şanlıurfa Lezzetleri Piazza'da Sergilenecek

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2017 Cuma 10:30

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kentin yöresel lezzetlerini 30 EylülCumartesi günü açılacak olan "Yöresel Yemekler Sergisi" ile konuklarının beğenisine sunacak.



Sosyal yaşam alanları ve dünyaca ünlü markaları ile Şanlıurfalıların buluşma noktası olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kentin kültürüne de sahip çıkıyor. 12 bin yıl öncesine dayanan tarihi ve 600'e yakın lezzeti ile dünyanın en eski ve zengin mutfaklarından birine sahip olan Şanlıurfa'nın unutulmaya yüz tutmuş yemekleri sergilenecek.



Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan ŞURKAV ve Piazza AVM'nin birlikte organize ettiği, Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin de desteklediği, Yöresel Yemekler Sergisinde 80 çeşit yemeğin tanıtımı yapılarak, yöreye özgü yemeklerin hatırlanması sağlanacak.



Şanlıurfa mutfağını tekrardan gün yüzüne çıkarmak ve dünya gastronomi alanında Şanlıurfa'yı tanınır hale getirmek için düzenlenen sergi, 30 EylülCumartesi günü açılacak ve gelen konuklar, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında sergiyi gezme ve yörenin yemek kültürü zenginliğini tanıma fırsatı bulacak.

(SONDAKİKA.COM)