Şanlıurfa merkezli suç örgütüne operasyon

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:40

Şanlıurfa merkezli suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini "asker, polis ve savcı" gibi tanıtarak telefonla aradıkları kişileri, "adlarının terör örgütlerinin faaliyetlerine karıştığı, kimliklerinin suç işleyen şahısların üzerinde bulunduğu" şeklindeki söylemlerle tehdit edip, hukuki yaptırımlardan kurtaracakları vaadiyle para, ziynet eşyası, döviz ve taşınmaz mallarını alarak dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik araştırma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık inceleme sonucunda örgütün Şanlıurfa merkezli çalıştığını tespit eden ekipler, örgüt üyesi oldukları belirlenen 30 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Bursa, Tokat ve Sakarya'da gözaltına alınan 9 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan 7 şüpheli, Bursa'ya getirildi.

Öte yandan, diğer 8 şüphelinin ifadelerinin alınması için talimatın hazırlandığı, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yabancı uyruklu şahıslar adına çıkarılan açık hatlar ile mağdurları aradıkları ve dolandırıcılıktan elde edilen geliri paylaştıkları belirlenen zanlıların kullandıkları çok sayıda telefon, hat, bilgisayar, tablet, taşınabilir bellek ve hafıza kartlarına el konuldu.

Şüphelilerin bu yöntemlerle 24 dolandırıcılık suçu işledikleri ve vatandaşların 750 bin lirasını dolandırdıkları öğrenildi.

AA