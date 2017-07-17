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Şanlıurfa Milletvekili Ayhan'a, 1 Yıl 3 Ay Hapis

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:09
Şanlıurfa Milletvekili Ayhan'a, 1 Yıl 3 Ay Hapis

Tunceli ve  Suriye'de öldürülen  PKK'lı 2 teröristin fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaşınca hakkında dava açılan  HDP  Şanlıurfa  Milletvekili  İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.  HDP milletvekili  İbrahim Ayhan, 2015 yılında sosyal medya hesabından;  Tunceli'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü  PKK'nın sözde  Tuncelisorumlusu 'Baran  Dersim' kod adlı  İsmail Aydemir ile  Suriye'nin  Kobani ketinde DEAŞ ile çıkan çatışmada ölen  Aziz Güler'in fotoğraflarını; ' Dersim'in asi komutanı Baran  Dersim ve  Kobani direnişinin özgürlük savaşçısı  Aziz Güleranınız önünde saygıyla eğiliyoruz' notuyla paylaştı.

Tepkiye yol açan paylaşımın ardından  Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlatılan Ayhan hakkında  Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Davanın bugün görülen karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, milletvekili Ayhan'ın yaptığı paylaşım ile terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek cezalandırılmasını istedi.  İbrahim Ayhan'ın katılmadığı duruşmada söz alan avukatı  Sevda Çelik Özbingöl ise müvekkilinin yöneltilen suçu işlemediğini ve muhalif siyasi kimliğinden dolayı yargılandığını öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından milletvekili Ayhan'a 'Terör örgütü propagandası' yapma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ayhan'ın avukatı Özbingöl, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

 

 

(sondakika.com)

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