Şanlıurfa MİSİAD İl Başkanlığı'na Ömer Ağ seçildi

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2017 Pazartesi 02:24

Şanlıurfa MİSİAD İl Başkanlığı görevine seçilen eğitimci iş adamı Ömer Ağ, güçlenen il yönetimi, Genç ve Kadın Kolları kadrosuyla bugün Şanlıurfa’da görev yapan basın mensupları karşısına çıktılar.

Dedeman Şanlıurfa Oteli’nde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Şanlıurfa İl Başkanlığı burada verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Memleket meselelerini ele alarak, ülkenin kalkınması konusunda oluşum gerçekleştirdiklerini ifade eden MİSİAD Şanlıurfa İl Başkanı Ömer Ağ, Türkiye’nin milli gücü olan bu oluşumun içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa MİSİAD yönetimi adına, il Başkanı Ömer Ağ buluşmaya ev sahipliği yaptı. Divan Kurulu Üyeleri, Osman Mutlu, Halil Haktankaçmaz, Av. Sefa Ayaydın, Bülent Sunay, MİSİAD Genel Merkez adına; Genç MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cesur Karaca, Şanlıurfa Genç MİSİAD Yönetimi Adına; Genç MİSİAD Başkanı Mehmet Emin Boz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Uzun, Sait Albayrak, İbrahim Halil Yıldız, Baki Kurtboğan, Kadın Kolları Başkanı Hazal Eryılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Güneş Çiftçi, Gamze Kuş, Şehrazat Köran, Ümran Ağ gerçekleşen toplantıya katıldı.

Yapılan kahvaltının ardından açılış konuşmaları yapıldı. Şanlıurfa Genç MİSİAD Başkanı Mehmet Emin Boz, ilk konuşmacı olarak konuşma kürsüsüne çıktı. Başkan Boz, “Burada buluşmamızın amacı birlik beraberliktir. Şanlıurfa’daki gençlerimiz adına güzel işler yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Şanlıurfa MİSİAD Kadın Kolları Başkanı Hazal Eryılmaz ise, “Bana verilen bu görevi almaktan dolayı çok mutluyum. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bu buluşmamızdan dolayı yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Şanlıurfa İl Başkanı Eğitimci İş Adamı Ömer Ağ, “2014 yılında Genel Başkanımız Feridun Öncel tarafından yüreğinde memleket sevdası taşıyan gönüllüler tarafından kurulan MİSİAD “Memleketçi, Sanayici ve İş Adamları Derneği” olarak Türkiye ve Dünya Sivil toplum örgütleri arasındaki yerini almıştır. Çok kısa zamanda gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da örgütlenen MİSİAD Ağrı’dan İzmir’e, Mersin’den Samsun’a Türkiye’nin 60 ı aşkın şehrinde teşkilatlanmıştır. Aynı şekilde İsviçre’den Rusya’ya, Avusturya’dan Irak’a Dünya’nın 20’yi aşkın ülkesinde teşkilatlanmasını bitirmiş ve hızla yoluna devam etmektedir…

Genel Başkanın Şanlıurfalı olması münasebetiyle Şanlıurfa teşkilatının çok daha güçlü ve başarılı olması umuduyla Şanlıurfa MİSİAD olarak kongremizi yapıp çok güçlü bir yönetim ile kamuoyu karşısına çıktık. Kısaca MİSİAD’ın ne olduğunu ifade etmek istiyorum. MİSİAD, adı üzerinde memleket sevdası ile yüreğini doldurmuş, milli sermayeyi öncelikli tutan, Ahilik ilkelerini temel alarak “Güçlü yerli ekonomi, Güçlü Türkiye” diye haykıran inanmış gönüllerin başlatmış olduğu bir yapılanmadır.

Bu görevi almamız sürecinde bizlere güvenini ve desteğini her fırsatta sunan Genel Başkanımız Sayın Feridun ÖNCEL’e, Şanlıurfa yapılanması için çaba harcayan Muhtarlar Dernek Başkanımız ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Halil HAKTANKAÇMAZ’a, Divan Kurulu üyelerimiz Eczacı Osman MUTLU’ ya, İş Adamı Bülent SUNAY’a, Avukat Sefa AYAYDIN’a, Kadın kolları yapılanması için kollarını sıvayan iş kadını Hazal ERYILMAZ’a ve Gençlik kolları başkanımız Emin BOZ’a yürekten teşekkür ediyorum. İsmini zikredemediğim fakat zamanla daha yakından tanıma fırsatı bulacağınız çok değerli yönetim kurulu üyelerime de destekleri ve güvenleri için canı gönülden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar ile yol yürümekten büyük şeref duyduğuma sizlerin de şahitlik etmesini istiyorum.

Kıymetli basın mensupları, ilginize ve alakanıza teşekkür ediyorum. Son sözüm, aynı zamanda hep sözüm olan sloganımız olsun. MİSİAD, Türkiye’nin Dünya ya açılan Milli Gücü’dür.” Dedi.

Yapılan bu konuşmalardan sonra divan kurulu oluşturularak soru cevap bölümüne geçildi. Memleket adına, tarım ve sanayide yapılabilecekler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.