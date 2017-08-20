Şanlıurfa Sanayi Esnafı İflasın Eşiğinde

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 19:02

Otoyola uzak kaldığı için ağır vasıta araçların şehir merkezine girişlerinin de yasaklanmasının ardından bu araçların artık uğramadığı Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi esnafı zor günlerden geçiyor. İflasın eşiğine gelen esnaf, otoyola yakın bir noktada kurulması planlanan yeni sanayi sitesi için başlatılan çalışmaların bir an önce tamamlanarak, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.



BAŞKAN POLAT"IN TALEBİ



Şanlıurfa Kamyon, Tır ve Otobüs Kooperatifi Başkanı Halil Polat, otoyola uzaklığı 22 kilometre olan mevcut Evren Sanayi Sitesi’nin, Habur Sınır Kapısı ve doğu illeriyle hiçbir bağlantısının kalmadığını ifade ederek yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Başkan Polat; Kamyon ve TIR gibi ağır vasıta araçların git-gel 44 kilometre yol yapıp, fazladan yakıt harcamamak için artık siteye uğramadığını belirterek “Şanlıurfa'dan geçen tarihi İpek Yolunu kullanan, hiçbir yabancı ilin araçlarıyla ve ilimize ait araçlarla bağlantımız deyim yerindeyse hiç kalmadı. Bu yüzden kooperatif olarak otoyola yakın bir noktada yeni sanayi sitesi kurulması yönünde çalışma başlattık." dedi.



İLİN YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI



Polat sözlerine şöyle devam etti "Yüzlerce aktif ve faal üyesi olan, Kooperatifimize yer tahsisi için belediyemize, valiliğimize, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza müracaatlarda bulunduk. Ancak henüz bir sonuca ulaşamadık. Bu konuda biz esnaflara destek için başta Cumhurbaşkanımız, reisimiz Sayın; Recep Tayyip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'mız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve AK Parti İl Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile milletvekillerimizden bizlere destek istiyoruz ” dedi.



“İLÇELERİN DE GERİSİNDE KALDIK”



Mevcut sanayi sitesinin, komşu illerin, hatta ilçelerin sanayi sitelerinden daha geri durumda kaldığını da vurgulayan Polat, “Hali hazırda yukarıda saydığımız nedenlerden dolay, şuan için sitemizde maalesef hiçbir yetkili servis bulunmuyor. Hiçbir imalat yok. Bütün bunların yanında, yollarımız, kavşaklarımız dar. Bu yüzden Şanlıurfa şehir içinden gelecek kamyon ve TIR gibi ağır vasıta araçlar da gelmiyor. Yeni sanayi sitesinin acilen yapılması gerekiyor. Bu konuda yetkililerden duyarlılık ve yardım bekliyoruz” diye konuştu.



BAŞKAN POLAT'TAN UYARI



Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi, esnafı bölmek için yeni bir kooperatifin daha kurulduğunu da ifade eden Polat, “Gerekli yerlere yaptığımız müracaatlarda bize hep ‘birleşin’ denildi. Daha sonra büyüklerimizin araya girmesiyle ‘seçim yapalım’ dedik. Esnafımızdan, üyelerimizden imza toplayıp, seçim kararı aldık. OHAL olduğu için valiliğe de dilekçe ile bildirdik. Ancak, başka kooperatif başkanı, bu seçime yanaşmıyor. Bu yüzden esnafın sivil toplum kuruluşu olarak seçim yapıp birlik olamadığımız gibi ne yeni sanayi sitemiz yapılabiliyor ne de kamyon, TIR gibi ağır vasıta araçlar mevcut sitemize giriş yapıyor. Dolayısıyla esnaf olarak büyük mağduriyet yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“ESNAFIMIZ PARASINI KAPTIRMASIN”



Yeni sanayi sitesinin yapılmasının planlandığı otoyola bir kilometre mesafedeki yer için aldığımız duyum ve eleştirilerde başka kooperatifin de yer talebi olduğunu kaydeden Polat, şöyle devam etti: “Bu kişiler şimdi sosyal medya üzerinden ‘yeri biz aldık’ diye bilgi yayıyorlar. Daha yer tahsisi yapılmamış, sitenin maliyeti çıkmamış, ortada yer, proje ve maliyet yok. Kalkmışlar esnaftan para talep ediyorlar. Bunların söylediklerinin aslı, astarı yok. Yeni sanayi sitesinin önce imarı çıkacak, yeri belirlenecek, kurum onayı gelecek. Kaldı ki kurum onayı Karayolları kavşak vermediği için durmuş durumda.”



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ın Şanlıurfa ve esanaf için verdiği çabalarının yakın zamanda sonuç vereceğine inandığını kaydeden Kooperatif Başkanı Halil Polat, “Esnafımızdan ricam; sorun çözülene kadar Evren Sanayi Sitesi’ndeki rantçılara para kaptırmasınlar. . Eğer yer aldılarsa bunun bir tapusu olması lazım. Tapuda yapılacak iş yerlerinin büyük, küçük, orta şeklinde planı olması lazım. Bunların bir maliyetinin çıkarılması lazım. Maliyetsiz, tapusuz yere para talebinde bulunuluyor. Bu resmen vurgun girişimidir. Talep edilen bu para ilgili koperatif yönetiminin kendi gider ve vesair masraflarını karşılamak için talep edilmektedir” diye konuştu.



Urfa Haber