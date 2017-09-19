Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa Servis Minibüsüyle Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Şanlıurfa Servis Minibüsüyle Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Şanlıurfa'da, öğrenci servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 14:03
Şanlıurfa Servis Minibüsüyle Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Kaza, öğle saatlerinde  Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen servis minibüsü 19 yaşındaki İsmail Men'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü İsmail Men ile beraberindeki 19 yaşındaki Mehmet Bayar ağır yaralandı. Yaralı gençler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 gencin cesetleri otopsi için  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis minibüsü sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık