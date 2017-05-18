Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 14:14

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın görülmesi gereken bir şehir olduğunu belirterek, " Şanlıurfa yüzlerce tarih kokan eserle iç içe açık hava müzesi bir şehir." dedi.



Çelik, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Şanlıurfa Tanıtım Günleri, Anadolu Kırsal Hizmetler Fuarı ve Anadolu Yetiştiriciler Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı açılış etkinliklerine katıldı.



Şanlıurfa'nın tarihi dokusuna işaret eden Çelik, " Şanlıurfa yüzlerce tarih kokan eserle iç içe açık hava müzesi bir şehir. Gelenlerin tekrar tekrar gelmek isteyeceği bir yer" değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, Türkiye'nin medeniyetlere beşiklik yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Şimdi gençliğimiz şu şekilde bir kültürle karşı karşıya: ' Paris'i gezdin mi, Londra'yı gezdin mi?' Geçin bunları, sen Şanlıurfa'ya gittin mi onu söyle. Şanlıurfa'yı görmeden dünyanın neresine gitsen, ne ifade eder? Bu yanlış anlayışlardan mutlaka çıkmamız gerekiyor."



"Tarımın modası geçmez"



Hayvancılığın artık geçimlik bir meslek olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Çelik, tarımın kurallara uygun şekilde, bilim öncülüğünde yapılması zorunluluğunun bulunduğunu dile getirdi.



Çelik, tarım sektörünün önemine vurgu yaparak, "Her şeyin modası geçer ama tarımın modası geçmez. Telefonu, televizyonu, arabayı kullanmayabilirsiniz ama yemeksiz, ekmeksiz hayatı sürdürmek mümkün değil. Tarım dün çok önemliydi, bugün çok daha önemli. Geleceğin savaşları sofraya ekmeğin konulup konulamayacağı savaşlarıdır." diye konuştu.



Çobanlığın peygamber mesleği olduğuna değinen Çelik, bundan daha şerefli bir mesleğin olmadığını ifade etti.



Şanlıurfa Tanıtım Günleri ve fuarlar dört gün boyunca devam edecek.

(sondakika.com)