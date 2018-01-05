Şanlıurfa tarımda

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 19:22

Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, 2017'de yüksek verim ve fiyat artışı yüzleri güldürdü.

Yaklaşık 8 milyon hektar alanda tarımsal üretimin yapıldığı Şanlıurfa'da, geçen yıl uygun iklim koşulları sayesinde verim ve kalite arttı.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde verimli bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Çiftçinin yüzünün güldüğünü belirten Eyyüpoğlu, "2017 yılında hem verim hem de ürün fiyatı konusunda çiftçiler olarak ihya olduk. 2017 yılında adeta altın yılı yaşadık." dedi.

Kentin, Türkiye'nin tarımsal üretimi açısından önemine dikkati çeken Eyyüpoğlu, geçen yıl 1 milyon 300 bin ton civarında pamuk üretildiğini, bu rakamın ülke pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 50'sine denk geldiğini ifade etti.

Eyyüpoğlu, pamuğun fiyatının da önceki yıllara göre yükseldiğini belirterek, "Çiftçilerimiz bu yıl çok kaliteli pamuk yetiştirdi. Fiyatı da bu yıl 3 lira ile 3 lira 200 kuruş arasında değişti. Çiftçilerimiz fiyatın bu kadar yükseleceğini beklemiyordu. Yine bu yıl yaklaşık 1 milyon ton mısır üretimi oldu. Mısırın da buğdayın da fiyatı bu yıl çok iyiydi." diye konuştu.

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Şanlıurfa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya da kentte tarımsal üretim ve ürün fiyatının genel olarak olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Özellikle geçen yıla göre pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 20 arttığını kaydeden Kaya, "Bu artış oranı Şanlıurfa’daki üreticiler açısından sevindirici olmuştur. Pamuk fiyatları olumlu yönde seyrederek çiftçinin yüzünü güldürmüştür. Fıstık üretim rekoltesi 'periyodisite' (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl hiç meyve vermemesi ya da çok az meyve vermesi) nedeniyle düşüş gösterirken, fiyatların bu yıl yüksek olmasının rekoltedeki düşüşü telafi ettiği söylenebilir." dedi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de yılın ilk aylarında alınan yağışların, hububat verimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kuru tarımın yapıldığı yerler dahil olmak üzere, bölgede hububat veriminin bu yıl yüksek olduğunu vurgulayan Öztürkmen, şöyle konuştu:

"Bu yıl kuru ve sulu tarımın yapıldığı bölgelerdeki hububat verimi yüksek oldu, çiftçilerimiz iyi bir gelir elde ettiler. Yine sulu tarımın yapıldığı alanlarda üretilen pamuk ve mısır altın çağını yaşadı. Çünkü pamuktaki rekolte yüksekliği, herhangi bir zararlının olmaması ürün üretimini oldukça yükseltti. Özellikle Suruç Ovası'nda 50 bin hektar alanın sulamaya açılması bölgenin üretimine büyük katkı sundu. Bölgemizde sulu tarımın yapıldığı alanların artmasıyla kentimizin tarımdaki katma değeri artıyor. Önceki yıllarda 5 milyar lira olan kentin ülke ekonomisine olan tarımsal katkısı bugün 7,1 milyar liraya yükseldi. Bu çok önemli bir gelişme. Önümüzdeki yıllarda da Şanlıurfa'nın Türkiye tarımının lokomotifi olan illerin başında geleceğine inanıyoruz."

AA