Şanlıurfa toz bulutuna teslim oldu

Dün geceden bu yana Suriye üzerinden gelerek Şanlıurfa, ilçeleri ve çevresinde etkili olmaya başlayan toz bulutu, öğleye doğru etkisini artırdı.
25 derece civarında seyreden sıcaklıkla birleşen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Şanlıurfalılar sıcak hava ve toz bulutundan zaman zaman bunaldı, sokağa çıkmakta zorlandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin gün içerisinde hissedileceğini akşam saatlerinde bahar yağışlarıyla birlikte kısmen dağılmasının beklendiğini belirtti.
Yetkililer, mevsim normallerinde seyreden sıcaklığın bölgede ay sonuna kadar aralıklarla etkili olacak bahar yağışlarıyla, normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.