Şanlıurfa Turizmi Ankara'da Ele Alındı

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 14:25

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, '2023 Türkiye Turizm Stratejisi' ve 10. Kalkınma Planı Politikaları hedeflerine yönelik olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ' Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor' projesi Ankara'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Buluşmaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar ve A. Eşref Fakıbaba, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, turizm sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.



Buluşma ilk olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral'ın konuşmaları ile başladı. Ajansın Şanlıurfa'nın tanıtımına yönelik planlamalarını aktaran Maral'ın konuşmasının ardından Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Seyahat Acenteleri Temsilcileri Temsilcisi Rahime Yaşar birer sunum gerçekleştirdi.



Çiftçi, "Şanlıurfa, türkiye turizminin lokomotifi olabilir"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, konuşmasında Şanlıurfa'nın tarih turizmi yönünden çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, bölgenin bu yönde gelişmesi için yerel yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Şanlıurfa'nın tanıtımına yönelik gerek ulusal gerekse uluslara arası buluşmalara büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Çiftçi, "Kadim şehir Şanlıurfa'mızın turizm alanında da hak ettiği yere gelebilmesi için ortak akılla hareket etmeli ve belirlenen hedefler doğrultusunda adım atmamız gerekiyor. Tarihine sahip çıkan bir kadroyla Büyükşehir Belediyesi, gerek şehir merkezinde gerekse tüm ilçelerinde tarihi eserlere hak ettiği değeri veriyor. Bu değerlerimizin ecdadımızın mirasına uygun tekrardan gün yüzüne çıkarılması ve bunun turizmde aktif olarak kullanılması bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda da bugün bizi bir araya getiren bu program da çok önemlidir. Buradan turizm acentelerinin bu ortak akılla hareket ederek ilimize daha fazla yoğunlukta turist akınını sağlaması da önemlidir. Biz bu konuda tüm işbirliğine açığız. Şehrimiz için elimizden geleni yapmaya da her zaman hazırız" dedi.



Çiftçi'nin ardından kürsüye gelen Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise, " Şanlıurfa bölgesine yönelik Nisan ayındaki turizm yoğunluğunu rakamlarla aldık. Bu rakamlar giderek artıyor. Bizler de gittiğimiz her yerde Şanlıurfa'nın tanıtımını yapıyoruz. Bu turizm akımının daha da artması için çalışıyoruz. Şanlıurfa'yı turizm anlamında daha güzel günlere gelecektir. Projenin tüm paydaşlarına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Vekil Gülpınar'ın ardından kürsüye gelerek Şanlıurfa'nın tarihsel önemine değinen Vali Güngör Azim Tuna ise, " Şanlıurfa tarihin başlangıç noktasıdır. İşte böylesine önemli bir konuma sahip olan Şanlıurfa için el ele vermeli ve hep birlikte kalkınmanın önünü açmalıyız. Kalkınmanın en önemli ayaklarından biri de şüphesiz ki turizmdir. Turizmimizin gelişmesi için bir yandan değerlerimizi özüne uygun yaşatmalı, diğer yandan ise bunun tanıtımı noktasında verimli adımlar atmalıyız. Sonuç olarak Şanlıurfa yerel yönetiminden, esnafına, devletinden vatandaşına kadar el ele vererek turizmde hak ettiği yere gelecektir. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, Şanlıurfa'nın her alanda gelişim gösterdiğini söyledi. Bakan Çelik konuşmasında, "Şanlıurfa, geleceğine yönelik adımlar atabilmek için böylesine güzel buluşmalarda bir araya gelerek ortak hareket ediyor, bu çok güzel. Şehrimizin ve bölgemizin gelişimde daha da kararlı olabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, inanıyorum ki Şanlıurfa tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de daha nice gelişmelere ev sahipliği yapacaktır. Katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Programın sona ermesinin ardından tüm davetliler Ankara Atatürk kültür merkezinde düzenlenen Şanlıurfa tanıtım günleri programına katılmak üzere otelden ayrıldı.



Şanlıurfa'da tarih yeniden canlanıyor projesi



Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi, köklü bir tarih ve kültür mirasına sahip olan Şanlıurfa'da turizm potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi için etkili bir turizm destinasyon modeli oluşturmak, kamu özel sektör işbirliğine dayalı etkili bir yönetim yapısı geliştirmek ve bu modeli uygulayarak Şanlıurfa'nın bölgesel rekabet gücünü arttırmak amacıyla turizm ile sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

(sondakika.com)