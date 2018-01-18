Şanlıurfa Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Katıldı

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:04

İlk olarak dönem Başkanlığını yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanından gelen heyet ile bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, burada bir açıklamada bulunarak Dünyanın en kıymetli tarım arazileri arasında gösterilen Şanlıurfa'nın jeopolitik yapısını değerlendirdi.

Şanlıurfa'nın bir tarım şehri olduğuna değinen Başkan Nihat Çiftçi, "Sulanabilir araziler bakımından Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli illerinden biri olan Şanlıurfa'mızın tarım sorunlarını gidermek ve bir üst seviye ye çıkartmak için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Kurucusu olduğu ve Konya Büyükşehir Belediyesinin de Başkanlığının yürüttüğü Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kuruldu. Birliğe üye olma ve kurma işlemi bugün atılan imzalar ile resmileşerek karşılıklı olarak başlamış bulunmakta. Hem Uygulama Birimlerimiz açısından hem de Şanlıurfalı çiftçilerimizi bilgilendirme açısından Büyükşehir olarak gerekli çalışmalara imza atacağız. Konya Türkiye tarımında önemli bir yere sahip bizlerde ilerleyen günlerde Konya'yı ziyaret ederek bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağız" şeklinde konuştu

Ayrıca 18 Büyükşehir Belediyesinin kurucusu olduğu Tarım Şehirleri Birliğinin (Agricities) kuruluş amacı tarımın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde tecrübe, bilgi ve birikimi paylaşarak, etkileşim ve dayanışmayı güçlendirme olduğu belirtildi.