Şanlıurfa ve Erbil, kardeşlik gecesinde buluştu

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 13:47

Şanlıurfalı ve Erbilliler, kardeşlik gecesinde bir araya geldi. Her iki şehrin türkülerinin söylendiği Şanlıurfa’daki geceye Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim de katıldı.



Şanlıurfa ve Erbil, iş adamı İzzettin Baz’ın ev sahipliğinde kardeşlik gecesinde bir araya geldi. Gecede her iki şehrin türküleri söylendi.



Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim geceyi düzenleyen iş adamı İzzettin Baz ile Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş’e Erbil’in simgelerini taşıyan plaket verdi. İş adamı İzzettin Baz da konuk milletvekilline tarihteki Türk devletlerinin bayraklarıyla süslenen bakır bir tabak hediye etti.



Kardeşlik gecesiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Aydın Maruf Selim, "Erbil’den Türkmen heyeti olarak bugün Şanlıurfa’yı ziyaret ettik. Gerçekten Şanlıurfa da güzel bir şekilde bizi karşıladı. Şanlıurfa - Erbil kardeşlik gecesi bu gece gerçekleşecek. Hem Şanlıurfa’dan bizim soydaşlarımızdan sanatçılar, hem de Erbil’den Türkmen sanatçıları birlikte kardeşlik mesajı verecekler. Bizim için Şanlıurfa her zaman önemli bir şehirdir” dedi.



"Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur"



Güçlü bir Türkiye’nin Türkmenleri de güçlendirdiğini söyleyen Selim, "Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti de bizim için ana vatandır, mazlumlar için ana vatandır. Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur. O yüzden biz Türkmenler olarak Irak’ta, özellikle Erbil’de kardeşlikten yanayız. Bizim için bölgede yaşayan diğer etnik gruplarla mutlaka bu barışı sağlamaktır. Barış ve istikrar bizim için önemlidir. O yüzden bugün Şanlıurfa halkından, valisinden, soydaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti. Bugün de beraber, birlikte bu etkinliği düzenleyip bütün dünyaya bir mesaj olsun ki bu bölgede yaşayan hangi etnik gruptan olursa olsun kardeşlikleri, dostlukları çok önemli ve önem verecekler. Biz tekrar Irak Türkmenleri adına, Erbil Türkmenleri adına başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere herkese şükranlarımızı bildirmek istiyoruz" diye konuştu.



Gece, Erbil ve Şanlıurfa türkülerinin söylenmesiyle devam etti.