Şanlıurfa'da 102 güvenlik korucusu göreve başladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, korucuların göreve başlaması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yemin töreni gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güvenlik korucuları birlikte yemin etti.
Korucular arısında yer alan Nazlı Kızılboğa ve Adle Satun da eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Tören, Vali Abdullah Erin ve protokol üyelerinin başarılı güvenlik korucularına plaketlerini vermesi ve resmi geçidin ardından sona erdi.
Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, kurum amirleri ile korucuların aileleri ve vatandaşlar katıldı.
AA