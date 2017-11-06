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Şanlıurfa’da 1453 Osmanlı Ocakları il teşkilatlarının atamaları beli oldu

1453 Osmanlı Ocakları Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımsı Mehmet KESMEZ Urfa'da il atamalarını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2017 Pazartesi 19:50
Şanlıurfa’da 1453 Osmanlı Ocakları il teşkilatlarının atamaları beli oldu

Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımsı Mehmet KESMEZ konuşmasında bugün Şanlıurfa’da il ilçe teşkilatlarımızın atamalarını gerçekleştirdik ve bazı ilçelerimizde önümüzdeki günlerde inşllah ilçe başkanlarımızın atamalarını gerçekleştıreceğiz,


KESMEZ ŞÖYLE KONUŞTU

Türkiye’deki Osmanlı ocakları olarak hedeflerimiz Önce vatan bayrak ve Sayın cumhurbaşkanımız recep tayip ERDOĞAN’dır, Biz neden Erdoğan diyoruz Erdoğan bir ümettin birada toplanması için bir ufku olan ve viziyonu olan bir şahsiyettir biz Osmanlı ocakları olarak insanlara osmanliyi anlatığımız zaman biz hoş görüyü Adaleti ve kardeşliği anlatiyoruz 100 yıl önce arap yarım adası içinde gerek Osmanlının içinde koydukları fitne fesat aynı bu zamanda aktif ve devam etmektedir ve şuandaki lavlosların yandaşları hertaraftan gerek ülkemize İslam Alemin’gerek sayın ERDOĞAN saldırı yapmaktadır yanı başımızdaki Suriye ve Irak’ta yanan ateşin en büyük göstergesidir bizlerde bu kardeşlik ruhuyla ülkemiz genelinde pekiştirme içindeyiz onun için biz 1453 osmanlı ocaklarını kurduk bizim bu teşkilatımız yüz yılın projesıdir, Allah izin verirse bu teşkilatımızla beraber gerek bölgemizde yanan bu ateşi sündürmek için çapa göstereceğiz yılardır şer ocakları tarafında insanlarızın içinde sen Kürtsün sen Arapsın diye etkin gökenlerin ayırmaları için elinde geleni yaptılar biz 1453 Osmali ocakları olarak bu şer odaklarına bir Osmanli, tokatını atacağiz biz teşkilat olarak ülkemizde kardeşliği pekiştireceğiz bu ülkenin huzur ve rafahı için yurt genelinde ve bölge genelinde şu anda gördğünüz gibi bir tüm il teşkilatımızla birlikte çalışiyoruz şu anda tüm il teşkilatımızın bazı ilçeler hariç il ilçe ve bölge başkanların atamaları yapıldı

 


TEŞKİLATLARDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET KESMEZ


Güneydoğu bölge başkanı: izzettin baz

Güneydoğu (1) bölge başkanı: halil karataş

Şanlıurfa il başkanı: übeyit dal

Halilye ilçe başkanı: halil karataş

Karaköprü ilçe başkanı: aşkın elma

Eyyübiye ilçe başkanı: ahmet türk

Viranşehir ilçe başkanı: salim uçar

Siverek ilçe kasım kuyuncu

Ceylanpınar ilçe başkanı: salih kalemli

Harran ilçe başkanı: yasin yorulmaz

Akçakaleilçe başkanı: yusuf aslan

YORUMLAR
  • yorum2017-11-07 23:37:00Bozan aslan

    Sayın izzetim baz a ben ve benimle beraber olan tüm arkadaşlarım adına bozan aslan aslanlar inşaat yanınızdayız saygılarımla

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  • yorum2017-11-06 21:38:10Hasan ayata

    Aşkın Elma nın bulunduğu her pılatformda katkı vermeye hazırız.

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