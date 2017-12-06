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Şanlıurfa'da 15 Yaşındaki Kız Evinde Kendini Asarak İntihar Etti

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki genç kız, evindeki boş odada kendini asarak intihar etti. Yakınları genç kızı odada asılı halde buldu.

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2017 Çarşamba 11:15
Şanlıurfa'da 15 Yaşındaki Kız Evinde Kendini Asarak İntihar Etti

 

ODAYA GİREN YAKINLARI GENÇ KIZI TAVANDA ASILI HALDE BULDU

Olay, akşam saatlerinde Çakırlar Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen nedenle bulanıma giren Hatice A., evde boş bir odaya girerek kendini iple tavana astı. Odaya giren yakınları tarafından bulunan Hatice A., asılı bulunduğu yerden indirildi.

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CENAZE OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice A.'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Hatice A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldır.

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