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Şanlıurfa'da 150 Ton Yapağı Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda satışı yapılan yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:29
Şanlıurfa'da 150 Ton Yapağı Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda satışı yapılan yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü.

TİGEM Ceylanpınar'a ait 2017 yılı istihsali gömlek yapağı borsa şartlarında peşin bedelle ve açık arttırma usulü ile satışa çıkarıldı.

Yapılan ihale sonucunda gömlek yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü. Şanlıurfa Ticaret Borsası Merkez Satış Salonu'nda yapılan ihaleye 6 firma katılım gösterdi.

15 parti halinde yapılan ihale sonucunda yaklaşık 150 ton yapağı satıldı

 

(sondakika.com)

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