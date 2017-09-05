Şanlıurfa'da 150 Ton Yapağı Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda satışı yapılan yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü.
TİGEM Ceylanpınar'a ait 2017 yılı istihsali gömlek yapağı borsa şartlarında peşin bedelle ve açık arttırma usulü ile satışa çıkarıldı.
Yapılan ihale sonucunda gömlek yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü. Şanlıurfa Ticaret Borsası Merkez Satış Salonu'nda yapılan ihaleye 6 firma katılım gösterdi.
15 parti halinde yapılan ihale sonucunda yaklaşık 150 ton yapağı satıldı
(sondakika.com)