Şanlıurfa'da 150 Ton Yapağı Satıldı

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:29

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda satışı yapılan yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü.



TİGEM Ceylanpınar'a ait 2017 yılı istihsali gömlek yapağı borsa şartlarında peşin bedelle ve açık arttırma usulü ile satışa çıkarıldı.



Yapılan ihale sonucunda gömlek yapağı 1 lira 70 kuruş ile 1 lira 86 kuruş arasında işlem gördü. Şanlıurfa Ticaret Borsası Merkez Satış Salonu'nda yapılan ihaleye 6 firma katılım gösterdi.



15 parti halinde yapılan ihale sonucunda yaklaşık 150 ton yapağı satıldı

(sondakika.com)