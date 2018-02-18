Şanlıurfa'da 16 yaşındaki genç kız intihar etti

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 15:23

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, evden kaçan Ü.Ş.G'nin Şanlıurfa'da ikamet etmeye başlamasının ardından ailesinin emniyet güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunan Ü.Ş.G'nin, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ilk kabul birimine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Şubat 2018 Perşembe günü ilk kabul birimimizce misafir olarak kabul edilen Ü.Ş.G, 16 Şubat Cuma günü öğlen saatlerinde çamaşırhane bölümünde bulunan havalandırma camından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olayın hemen ardından 112 acil müdahale ekipleri ile emniyet güçlerine bilgi verilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ü.Ş.G hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir."

AA