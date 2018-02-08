Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Abdulkadir Manga'nın kullandığı 06 HSC 82 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır karayolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Mustafa Yılmaz idaresindeki 48 P 2216 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Mustafa Bayraktar ve Sultan Yılmaz yaralandı. 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Abdulkadir Manga'yı çıkardı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanan Siverek-Diyarbakır karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
AA