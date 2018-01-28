Şanlıurfa'da 22 yıllık husumet barışla son buldu

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:20

22 yıldır husumetli olan aileler kanaat önderi Hasan Dinç'in araya girmesiyle barışmaya ikna edildi.

Harran Kapı Taziye Evi'nde düzenlenen barış yemeğinde bir araya gelen her iki ailenin üyeleri kucaklaşıp el sıkışarak barıştı.

Barış yemeğine katılan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, yaptığı konuşmada, yıllardan beri devam eden husumetin sona ermesinin herkesi mutlu ettiğini belirterek, bölgedeki barış olaylarının tüm İslam alemine yayılması temennisinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de ülke olarak önemli bir süreçten geçtiklerini, bu nedenle barış ortamına çok ihtiyaç olduğunu, ailelerin barışmasının güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Kanaat önderi Dinç ise aldıkları güzel karardan dolayı her iki ailenin mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

AA