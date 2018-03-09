Şanlıurfa'da

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 13:36

Bir otelde yapılan çalıştayda, "Yerel Basılı Yayıncılıkta Korsan Yayınla Mücadele ve Telif Hakları" konuları görüşüldü.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, korsan yayıncılıkla ilgili ciddi bir boşluğun bulunduğunu belirterek, özellikle, yazarların, fikir insanlarımızın, sanat yapanların emeklerinin, fikirlerinin ve haklarının, onların izinleri olmaksızın bazen kullanıldığına işaret etti.

Arıcan, şöyle konuştu:

"Kültür Bakanlığı bu konuda ciddi adımlar atıyor fakat, bunu sadece hukuk ile yapmak mümkün değil. Bu hakkın ihlal edilmemesi için bir kamuoyu oluşturmamamız gerekiyor. Bazı eserlerin maalesef çoğaltıldığını görüyoruz. Basında da bu geçerli. Bir gazetecinin çektiği fotoğraf, yaptığı röportajlar daha atıf yapılmaksızın kullanılırken şimdi artık kaynak belirtilerek kullanılıyor. Söz gelişi Anadolu Ajansı ülkemizin önemli bir haber kaynağıdır, ilgili kurumlar bu atıfı yaparak dile getirmek zorundadır. Amacımız bir ortak fikir oluşturarak bu sorunu beraberce konuşup ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çözüm bulmaktır. Bazı düzenlemeler olmakla beraber, bu konuda ciddi bir yasal boşluk olduğunu görüyoruz. Korsan yayına yönelmemesi noktasında bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Mesela tarımda bazı teşvikler görüyoruz, aynı şekilde yazarların da teşvik edilmesini istiyoruz. Yetkililerden beklediğimiz cezalandırmaktan ziyade, caydırıcılığı sağlamak adına yasal düzenlemelerin çok acil olarak gerçekleştirilmesini istiyoruz."

Çalıştaya, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, DEKMEB Başkanı Murat Köse, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ile yerel gazeteciler, yayınevleri, bilim adamları, hukukçular ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın sonunda, "Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı Sonuç Bildirgesi" yayınlanacak.

AA