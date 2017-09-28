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Şanlıurfa'da 3 Yankesici Tutuklandı

ŞANLIURFA'da, yankesicilik yöntemiyle para ve telefon çaldıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2017 Perşembe 14:46
Şanlıurfa'da 3 Yankesici Tutuklandı

Şanlıurfa'da, otobüs duraklarında ve turistik bölgelerde bazı vatandaşların parası ve cep telefonları çalınması üzerine polis çalışma başlattı.

 

Mağdurların şikayetinin ardından polis, yankesicilik olaylarının yaşandığı otobüs duraklarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin araştırmasının ardından vatandaşların dalgınlığından yararlanarak yankesicilik yaptığı saptanan İ.H.G., E.K. ile A.B.'nin kimliği saptandı ve adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

(haberler.com)

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