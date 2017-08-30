Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:27

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törene Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile vatandaşlar katıldı.



Vali Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği ile resmi geçit töreniyle vatandaşları selamladı. Ardından yapılan açılış konuşmaları ve folklor ekibinin gösterisi sonrası, jandarma ve polis ekiplerinin kortej yürüyüşü gerçekleşti.



Tören, resmi geçit töreninin selamlama yürüyüşünün ardından sona erdi.



(sondakika.com)