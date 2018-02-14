Şanlıurfa'da 38 çift Sevgililer Günü

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:42

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan ve özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen çiftler, yakınlarıyla birlikte sabah saatlerinde belediyenin evlendirme birimine geldi.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda "evet" diyen çiftlere nikah memuru, ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Çiftlerin nikah sonrası oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Nikahı kıyılanlardan 66 yaşındaki Ramazan Ataş, eşi vefat ettiği için ikinci evliliğini gerçekleştirdiğini belirterek, en güzel günlerinin böyle olmasını temenni etti.

Nikah tarihini 14 Şubat olarak seçen Suriye uyruklu Naesra Darwish de çok mutlu olduğunu, bugünü özellikle seçtiğini söyledi.

Salih Kahraman ise nikah tarihlerini unutmamak ve mutluluğunu daha da anlamlı kılma adına Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıydırmak istediklerini ifade ederek, çok mutlu olduğunu belirtti.

Çiğdem Bakırcı da mutluluklarına mutluluk katmak için özellikle bugünü seçtiklerini dile getirdi.