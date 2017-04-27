Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa'da 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa'da, park halindeki dört araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2017 Perşembe 12:56
Şanlıurfa'da 4 araç kundaklandı

Olay, gece saatlerinde  Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yan yana park halinde bulunan bir hafif ticari araç ile üç otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçlar, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kimseyle husumetleri bulunmadığını söyleyen araç sahipleri ise uzun süredir sokaklarındaki aydınlatma direklerinin lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.

Polis, araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık