Şanlıurfa'da 624 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2017 Cuma 13:52

Ayırca kentte eğitim gören 60 bin Suriyeli öğrenci de karne sevincini yaşadı.



Şanlıurfa'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören toplam 624 bin öğrenci karnelerini aldı. Yaz tatilline giren öğrencilerin karne dağıtımı için Metehas İlkokullunda karne töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, eğitime katkı sunan öğretmenleri de kutladı. Öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde de bulunan Vali Tuna, "Şanlıurfa'da bu yılki eğitim-öğretim döneminde 624 bin öğrenci ile 60 bin Suriye uyruklu öğrenci karnelerini aldı. Bizler öğrencilerimizin tatili boş bir şekilde geçirmelerini istemiyoruz, mutlak suretle tatili değerlendirmelerini, bol bol kitap okumalarını, gezip oynamalarını istiyoruz. Zihnen o yorgunluğu atmalarını istiyoruz. Bundan dolayı da ailelerin çocuklarına daha fazla sevgi, ilgi göstermelerini bekliyoruz" dedi.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeli 60 bin öğrencinin de Türk öğrenciler gibi karne aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, "Bugün dönem sonuna geldik bu dönemde emek veren tüm öğrencilerimize ailelerine, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en genç ilinde öğretim gören 624 bin öğrencimiz karne sevinci yaşıyorlar, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.



Karne dağıtımı sırasında protokol üyeleri öğrencilere çeşitli kitaplar hediye etti.

(sondakika.com)