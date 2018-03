Şanlıurfa'da 7 Yıldır Husumetli Olan Aileler Barıştı

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2017 Perşembe 17:55

7 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Yetimoğlu ve Aldak aileleri arasında yaşanan kavgada, Necmettin Yetimoğlu ile Hayati Yetimoğlu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Her iki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri Mehmet Özçelik ve Ahmet Yetimoğlu devreye girdi ve tarafların olumlu cevap vermesiyle aileler bir konukevinde düzenlenen barış yemeğiyle barıştı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yemekte Kur'an-ı Kerim okunup taraflar tokalaşarak barıştı. Barış yemeğine Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Müftüsü İhsan Açık, kanaat önderleri ile bazı aşiret mensupları katıldı. Benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, "Barışa katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada sağlanan barış her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu zamana kadar bir soğukluğun giderilmesi gerçekleştirildi ben her iki aileye böyle bir adım attıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kanaat önderlerinde yaptıkları konuşmalarda bir daha böylesi acı olayların yaşanmaması her iki ailenin mensuplarına barışı devam ettirme dileğinde bulundu.

