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Şanlıurfa'da 82 terör gözaltısı 41 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ondan yapılan açıklamada terör yanlısı 82 kişinin gözaltına alındığı 41 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:36
Şanlıurfa'da 82 terör gözaltısı 41 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada:

 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik olarak başlatılan üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 82 şüpheliden 41’i tutuklanmıştır.

1- DEAŞ kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış ve 23 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştır.

2- PKK/KCK kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklanmış, 9’u adli kontrol şartıyla 2’si de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır.

3- FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 4’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 15’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3’ü de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

 

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