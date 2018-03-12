Şanlıurfa'da 82 terör gözaltısı 41 tutuklama

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 14:36

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik olarak başlatılan üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 82 şüpheliden 41’i tutuklanmıştır.



1- DEAŞ kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış ve 23 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştır.



2- PKK/KCK kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklanmış, 9’u adli kontrol şartıyla 2’si de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır.



3- FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 4’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 15’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3’ü de savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi