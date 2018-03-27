Şanlıurfa'da Afrinlilere yardım kampanyası

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 16:21

Şanlıurfa'da, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin ve köylerinde yaşayan Suriyeliler için yardım kampanyası başlatıldı.

Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformunca "Mehmetçiğe Minnet, Afrin Halkına Himmet" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Afrinliler için temel gıda, temizlik malzemesi, giyim ve çocuk oyuncaklar gibi yardım malzemeleri toplanacak.

Kampanya kapsamında yardımların toplanması amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Büyükşehir Belediyesi binasının yan tarafına çadır kuruldu.

Platform Başkanı Osman Gerem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkının tarih boyunca mazlumların, mağdurların yanında yer aldığını belirterek, terör örgütünden kurtarılan Afrin halkı için de harekete geçtiklerini söyledi.

Dil, din, ırk ayırmaksızın her zaman yardıma muhtaçların yanında olduklarını belirten Gerem, "Dün olduğu gibi bugün de mağdur, mazlum olan Afrinli kardeşlerimizin yanındayız. Onlara umut, sofralarına bereket olmak adına yardım kampanyasını başlattık." dedi.

Toplanacak yardımların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerdeki halka dağıtılacağını vurgulayan Gerem, Afrinlilerle ekmeklerini, aşlarını paylaşacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak her sınıftaki öğrencilerin bir yardım kolisi oluşturacağını aktaran Gerem, öğrencilerin kolilere resim, oyuncak veya duygularını paylaştığı mektuplar koyarak Mehmetçik ve Afrinli çocuklara göndereceğini belirtti.

Şanlıurfalıların Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Suriye halkı için çok güzel yardımlar yaptığını dile getiren Gerem, herkesi 10 Nisan'a kadar devam edecek kampanyaya destek vermeye çağırdı.

AA