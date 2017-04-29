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Şanlıurfa'da Aranan 99 Kişiyi Yakalandı

Şanlıurfa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 'Güven ve Huzur' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 19:52
Şanlıurfa'da Aranan 99 Kişiyi Yakalandı

İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzenini, emniyet ve asayişi bozmayı hedef alan terör örgütleri ile suç örgütlerinin her türlü faaliyetlerine engel olmak amacıyla kent genelinde 102 noktada 'Güven ve  Huzur' operasyonu yaptı.

İlçe ve kırsal mahalle girişlerinde yapılan uygulamada 22 bin 746 kişi, üst aramasından geçirilip kimlik kontrolü yapıldı.  Operasyonda 10 bin 318 araç da durdurularak arandı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalanırken, 5 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı. 160 araca toplam 77 bin 141 lira cezai işlem uygulanan operasyonda, 79 araç da trafikten men edildi.

Yol kontrollerinde ayrıca ruhsatsız tabanca, tüfek ile 2 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

 

 

(sondakika.com)

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