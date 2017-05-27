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Şanlıurfa'da Aranan Hırsızlık Zanlıları Kilis'te Yakalandı

Şanlıurfa'da 3 ayrı yankesicilik suçundan aranırken, hırsızlık amacıyla Kilis'e gelen 4 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:28
Şanlıurfa'da Aranan Hırsızlık Zanlıları Kilis'te Yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi civarında, durumundan şüphelendikleri 31 DC 627 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan 4 şahsın yapılan kimlik kontrollerinde,  Şanlıurfa'da 3 ayrı yankesicilik suçundan arandıkları belirlendi.

Sağlık kontrollünden geçirilen şüpheliler, E.K, A.T, H.K. ve D.D, gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından zanlılar,  Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi.

 

 

(sondakika.com)

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