Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 14:35

Olay, dün akşam saatlerinde, Gerdek Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar; Abdullah ve Hüseyin Erdoğan ile Fadile Güneş'e isabet etti. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri yaralanan Abdullah ve Hüseyin Erdoğan ile Fadile Güneş'i ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaiye alınan yaralılardan Abdullah Erdoğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer 2 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü açıklandı.



Abdullah Erdoğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alan jandarmanın soruşturması devam ediyor.



(haberler.com)