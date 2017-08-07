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Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bozova İlçesi'nde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 36 yaşındaki Abdullah Erdoğan öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2017 Pazartesi 14:35
Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde, Gerdek Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar; Abdullah ve Hüseyin Erdoğan ile Fadile Güneş'e isabet etti. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri yaralanan Abdullah ve Hüseyin Erdoğan ile Fadile Güneş'i ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaiye alınan yaralılardan Abdullah Erdoğan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer 2 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü açıklandı.

Abdullah Erdoğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına alan jandarmanın soruşturması devam ediyor.

(haberler.com)

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