Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Hilvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2017 Perşembe 00:54
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, adliye hizmet binası önünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Korelli ile Cikay ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Rojbület ve oğlu Suar Korelli ile Mehmet ve Mustafa Cikay ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Mustafa Cikay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi aldı.

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık