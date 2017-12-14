Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2017 Perşembe 00:54

Alınan bilgiye göre, adliye hizmet binası önünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Korelli ile Cikay ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Rojbület ve oğlu Suar Korelli ile Mehmet ve Mustafa Cikay ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Mustafa Cikay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayın büyümemesi için geniş güvenlik önlemi aldı.