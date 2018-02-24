Şanlıurfa'da artan turist sayısı yüzleri güldürüyor

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2018 Cumartesi 14:28

MEHMET FATİH ASLAN - İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden, "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'ya gelen turist sayısında yaşanan artış, kentte yüzleri güldürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl turizmde çok güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Her şeyin yolunda seyretmesi halinde, bu yıl bir milyon turistin kenti ziyaret edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Kente geçen yıl, 850 binden fazla turistin geldiğini dile getiren Çiftçi, "İyi bir yılı geride bıraktık. Kentimiz için rekor sayılacak sayıda turist, ilimizi gezdi. Daha önce 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 800 bin rakamına ulaşmıştık. Geçen yıl 850 bin rakamını devirmemiz, bu psikolojik sınırı aşmamız bizi mutlu etti" diye konuştu.

Son yıllarda turist sayısı artışının gözle görülür hale geldiğini kaydeden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk aylarında turistlerin ilgisi yoğun oldu. Kış mevsimi olmasına rağmen gösterilen ilgiden mutlu olduk. Her şeyin yolunda seyretmesi halinde, bu yıl bir milyon turistin kenti ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Şanlıurfa çok önemli bir kültür, arkeoloji ve inanç merkezi. Sokakları, caddeleri, çarşıları, inanç merkezleri, insanı apayrı bir yere götürüyor. Kente gelen insanlar, Şanlıurfa'yı tanımaktan çok memnun olduklarını belirtiyorlar."

- "Göbeklitepe turist sayısını artıracak"

Çatı yapım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan Göbeklitepe'nin, turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında geldiğini anlatan Çiftçi, çalışmaların sonuna gelindiğini, ören yerinin yakın zamanda ziyarete açılacağını söyledi.

Göbeklitepe'nin, destinasyon açısından turizme büyük katkı sunacağını vurgulayan Çiftçi, "Yine Harran'da kazı çalışmaları yapılıyor. Önemli eserler ortaya çıkıyor ve burası da çok önemli bir destinasyon. Şuayip Şehri, Soğmatar tarihi yerleri, Halfeti, Viranşehir, Siverek, Birecik ilçelerimizdeki doğal ve tarihi güzellikler, kentimizin turizmine büyük katkı sunuyor. Bu potansiyelimize baktığımızda, bölgenin en büyük fuar merkezini yapıyoruz. Fuar turizmini de canlandıracağız ve fuarlarımız da Şanlıurfa'yı çekim merkezi haline getirecek. Dolayısıyla bu yıl turizmde bir milyon rakamını devireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Nisan ve mayıs rezervasyonları yüzleri güldürdü

Şanlıurfa Bölgesel Turizm Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da, bölgedeki sorunlar nedeniyle düşen turist sayısının yükselmeye başladığına dikkati çekerek, "2018 yılı için yapılan rezervasyonlar, hem oteller hem de rehberler açısından çok güzel durumda. Turizmde 2017 yılındaki pozitif ivmenin, 2018 yılında daha da artarak yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.

Çoban, bütün rehberlere seminerler verdiklerini, otel ve konuk evlerinin de bu yöndeki hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yılın ilk iki ayındaki ziyaretçi sayısı, beklentilerin üzerinde oldu. Şanlıurfa, Türkiye'de güneşli gün sayısı bakımından önde gelen illerden. Şu anda birçok bölgede dondurucu soğuklar varken, Şanlıurfa'da güneşli ve güzel bir hava hakim. Kış olmasına rağmen yoğun bir turist akını var. Çok sayıda kişi odamızı arayarak rehber talebinde bulunuyor. Otel yetkililerimizle görüşüyoruz. Otellerimizin rezervasyon oranı nisan, mayıs ayları için yüzde 70-80'e ulaşmış durumda. İnşallah sezon, bu doluluk oranıyla devam eder."

- Dünyanın en büyük "doğal akvaryumu'' Balıklıgöl

Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen, dünyanın en büyük "doğal akvaryumu'' olmasının yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri konumundaki Balıklıgöl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Yılın her döneminde yoğunluk yaşanan tarihi alanda ziyaretçiler, balıklara yem atıyor, yerleşkedeki kutsal kabul edilen mekanları ziyaret ediyor. Buradan Urfa Kalesi'ne çıkan turistler, tarihi ve yeni yapıların iç içe olduğu kenti kuş bakışı seyretme imkanı buluyor.

Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi, şehre 18 kilometre uzaklıktaki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe arkeolojik kazı alanı ve Hazreti Eyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mabet, turistlerin merak ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi de ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu ilçede, rasathane ve Emeviler döneminden kalma tarihi Ulu Camii, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Halfeti, Bozova ve Birecik ilçeleri ise doğal güzellikleri ve mimari yapılarıyla ön plana çıkıyor

AA