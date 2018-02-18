Şanlıurfa'da askeri araç dereye devrildi

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 15:02

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda ,Yeşiltepe Karakoluna giden 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu araç, gece sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

AA