Şanlıurfa’da at arabası sahiplerinden eylem

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 13:00

Şanlıurfa’da at arabalarının evlerinin önünden zabıta tarafından götürülerek el konulduğunu iddia eden at arabası sahipleri duruma tepki göstererek eylem yaptı.



Şanlıurfa’da geçimini at arabası ile sağlayan at arabacıları, zabıta tarafından at arabalarına el konulduğunu iddia etti. Duruma tepki gösteren at arabası sahipleri, Büyükşehir Belediyesinin önünde atlarıyla birlikte eylem yaptı. Polisin olay yerinde güvenlik önlemleri aldığı eylem, yaklaşık bir saat sonra grup üyelerinden iki kişinin belediye yetkilileri ile görüşmesinin ardından olaysız şekilde son buldu.





iha