Şanlıurfa’da belediye başkanlarının kandil mesajları

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 18:55

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm islam aleminin Miraç Kandilini kutladığını belirterek birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.



Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.) bu önemli günde mukaddes ve manevi bir yolculuk yaşadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Yüce Rabbimize hamd olsun ki beraberliğimizin en güzel örneğini sergilediğimiz şu günlerde tekrardan birlikte dualar edeceğiz. Güzel ahlakından, sevgisinden, doğruluğundan ve dürüstlüğünden örnek almamız gereken peygamberimizi her zaman ki gibi anarken ve yaradanımıza şükürlerde bulunacağız. Tüm bu vesile ile vatandaşlarımızın Miraç kandilini kutlarken, halkımızın böylesine önemli bir günü en güzel şekilde değerlendirmesi diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise, Miraç’ın beşeri hislerden, tertemiz bir kulluğa geçiş olduğunu belirterek, “Miraç Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail’in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir. İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) en önemli mucizelerindendir. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edilir. Bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması hasebiyle Miraç’a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatarak, aynı zamanda 5 vakit namazın bu gecede farz kılındığını bilerek, dünyada devam eden savaşların bir an önce bitmesi ve islam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce felaha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta Şanlıurfalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm islam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder, Miraç Kandilinin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile islam dünyasının içerisinde bulunmuş olduğu bu durumdan bir an önce kurtulmasını diliyorum" İfadelerini kullandı.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da mesajında, Miraç’ın Hz. Muhammed’in (S.A.V.) semaya yaptığı mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirterek, “Mescid-i Haram’dan başlanarak, Mescid-i Aksa’ya ve oradan da Yüce Mevla’ya yapılan yolculuk olan Miraç, bir arınma gecesidir. Miraç, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Böylesine mübarek bir geceye daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadim gecenin müjdelerine nail, dualarına ortak olmanızı diliyorum. İbadetle geçirilmesi gereken bu mübarek gecenin, dargınlıkların da giderilmesine vesile olmasını niyaz ediyorum. Kutlu bir yolculuk olan Miraç Kandilinin tüm islam alemine hayırlar, islam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm Müslümanların Miraç Kandilini kutlarım. Vatan savunmasında bugüne dek şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyor, gazilerimizi de hürmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.