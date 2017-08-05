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Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2017 Cumartesi 19:10
Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Olay, öğle saatlerinde Hekimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Suriye uyruklu Ahmet Musriy ile kimliği belirsiz 2 kişi arasında tartışmaya çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ahmet Musriy, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla kolundan yaralandı. Suriyeli yaralı genç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan kimliği belirsiz kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(haberler.com)

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