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Şanlıurfa'da Bilirkişi Eğitimi Verildi

Urfa'da, Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından Bilirkişi Eğitimi alan 85 kişiye belge verildi.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2017 Pazartesi 12:37
Şanlıurfa'da Bilirkişi Eğitimi Verildi

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından verilen Bilirkişi Eğitimi ile ilgili olarak oda başkanı İbrahim Halil Akman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6754 Bilirkişilik Kanunu gereği Odamız Toplantı Salonunda 10.11.2017 ile 14.11.2017 tarihleri arasında Meslek mensubu üyelerimiz ile Diğer çeşitli meslek gruplarının  katılımı ile toplam 85 kişiden oluşan,Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı düzenlenmiştir. Toplam 5 gün olmak üzere;  10,11,12,13,14 Kasım 2017 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR ve Yrd.Doç.Dr.Cüneyt BELLİCAN Eğitmen olarak görevlendirilmişlerdir.

Uygulamalı Eğitim 13.11.2017 ile 14.11.2017 tarihleri arasında ,Eğitmen Avukat Nazlı Didem MOĞOLKOÇ tarafından verilmiştir." denildi

 

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