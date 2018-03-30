Şanlıurfa'da 'Bireysel İş Hukuku' semineri düzenlendi

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 20:22

Şanlıurfa'da, Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi Başkanlığı tarafından "Bireysel İş Hukuku" konulu seminer düzenlendi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen seminerde, "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları", "İş Mahkemelerinde Arabuluculuk ve İş Güvencisi" konularında katılımcılara bilgi verildi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Sadi Doğan, seminerde yaptığı konuşmada, misafirperverliğin, dostluğun, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu Şanlıurfa'da hakim ve savcıların bir araya gelmesinin kendilerini mutluluğunu ettiğini söyledi.

Kent hakkında bilgi veren Doğan, şöyle konuştu:

"11 Nisan 1920’de büyük bir kahramanlık ve cesaretle vatan topraklarını düşmanlardan temizleyerek, 'Şanlı' unvanını alan ilimiz Şanlıurfa'nın nüfusu 2017 yılı verilerine göre yaklaşık 2 milyondur. Bu nüfusa 550 bin civarında olan Suriyeli göçmen nüfusu da eklememiz gerekmektedir. 19,6 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahiptir. Türkiye'nin en büyük projesi olan GAP’ın büyük oranda tamamlanmış olması sebebiyle Şanlıurfa'nın bereketli topraklarının büyük bir kısmı sulanır hale gelmiş ve tarımsal üretim açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yine ülkemizin en büyük havalimanlarından birisine ve otoyollarına sahip olan ilimiz, artık önemli sayıda yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. İnanç turizmi açısından da ülkemizin en önemli merkezlerinden birisidir."



3 gün sürecek seminerin çok verimli geçeğine inandığını belirten Doğan, "Bireysel İş Hukuku" seminerinin Şanlıurfa’da düzenlenmiş olması kendilerini onurlandırdığını ifade etti.

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