Şanlıurfa'da Bylock Kullanan 22 Kişi Tutuklandı

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:15

Şanlıurfa'da Bylock kullandıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 22 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 22 zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında öğretmen, hemşire, meslekten ihraç edilen polis, işçi ve esnafın da bulunduğu zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.