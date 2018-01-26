Şanlıurfa'da Cami ibadete açıldı

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 19:05

Merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde yaptırılan caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Fakıbaba, ibadethanenin kuruluş sürecinden tamamlanıncaya kadar olan dönemi yakından takip ettiğini söyledi.

Fakıbaba, caminin yapımında Malezyalı bir hayırseverin yanı sıra bir çok kişinin katkısının olduğunu vurgulayarak, "Bu caminin yapımına benim Şanlıurfa'da belediye başkanlığı yaptığım dönemde başlandı. Bu arsa benden o dönemde çok istendi ama hayırsever Kasım Sezer arkadaşımız geldi 'burayı alıp, cami yapacağım' dedi. İnandığım için bende olur dedim ve verdik. Şanlıurfalı hemşehrilerimizin desteğiyle cami güzel bir hale geldi. Malezyalı bir iş adamı da bu caminin yapımına çok ciddi katkı sundu. İnşaatı tamamladı, ona buradan çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir rüyam vardı, hayalimdeki bir caminin açılışını yapıyorum, Allah'a çok şükür." diye konuştu.

- Hayır ve hasenatın artması temennisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Müslümanlara birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'e dua etti. Erbaş, "Projenin yapılmasından tamamlanıncaya kadar emeği olanlardan Allah razı olsun. Böylesi hayır ve hasenatın artmasını nasip eyle, milletimizi, memleketimizi, vatanımızı ve bayrağımızı daim eyle, en değerli varlıklarımıza göz diken düşmanlarımıza fırsat verme Allah'ım. Memleketimizin her tarafında hain ve düşmanlarla mücadele eden askerlerimize ve komutanlarımıza yardım eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Akyürek ve Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'ın yanı sıra kentte daha önceki dönemlerde görev yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra açılışı yapılan camide ilk cuma namazını kıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Camisi'nde aynı anda 5 bin kişi ibadet edebilecek.