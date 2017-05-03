Şanlıurfa'da çekilen

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 11:35

11 Nisan 2017’de yapılan Lions 8. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 222 film içerisinde ilk 20’ye girerek finalist olan Kevok filmi İstanbul Kadıköy Sanat Merkezi’nde Vergi Müfettişleri Vakfı Kısa Film yarışmasında da 4. oldu ve mansiyon ödülünü aldı.

Suriye’deki iç savaşın yol açtığı aile dramlarından birini sinemaya aktaran Kevok Filmi, Harran Üniversitesi’ne ödüller kazandırmaya devam ediyor.

Urfa’da çekilen filmin yapımcılığını, senaryosunu ve yönetmenliğini alanında uzman iki isim yapıyor. Bu isimlerden biri Harran Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nde Belgesel Film dersleri veren Doç. Dr. Sedat Benek. Diğer isim ise aynı bölümde ön lisan mezunu olan ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında yüksek lisans yapmakta olan Sinan Arıkan. İkilinin üstlendiği kısa metrajlı Kevok filmi, ödül almaya devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nden (MAFM) senaryo desteği alınarak çekilen Kevok filmi, 11 Nisan 2017’de yapılan Lions8. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 222 film içerisinde ilk 20’ye girerek finalist oldu. En son cumartesi akşam (29 Nisan 2017) İstanbul Kadıköy Sanat Merkezi’nde Vergi Müfettişleri Vakfı Kısa Film yarışmasında ise 4. oldu ve mansiyon ödülünü aldı.

Kevok Film Hakkında

Kevok Filmi aslında parçalanmış bir aile dramını anlatıyor. Küçük Diyar Suriye iç savaşında anne ve babası da dahil aile fertlerinin tamamını kaybeder.

Diyar’ın hayatını değiştiren kirli savaşın acımasız yüzünü de seyirciye aktaran filmde diğer bir kahraman da Zerga ninedir. 40 yıl önce Halep’ten (Suriye’den) Urfa’ya (Türkiye’ye) berdel ile gelin gelen Zerga nine Diyar’ın yeni ailesi olur.

Kirli savaşın çocuklar üzerinde yarattığı travmanın gündelik hayata nasıl yansıdığını gözler önüne seren filmde Zerga ninetorunu Diyar ile birlikte mağarada yaşamaya devam eder.

Hikayenin en önemli noktası da Diyar’ın güvercinlere olan sevgisidir. Ailesinin yokluğunu bir anlamda güvercin sevgisi ile unutmaya çalışan Diyar babadan kalan tek yadigar olan cep saatini de bu yolda harcar. Zerga ninenin buna tepkisi de sert olur.

Acıklı bir hikayeyi anlatan Kevok filmi, izleyenler tarafından tam not alırken daha bir çok ödül kazanması bekleniyor.

Filmin yapımcılığını, senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Benek ve Arıkan’ın bölgenin çocuğu olmaları filmin gerçek hayatı çok iyi yansıtmasına yol açıyor.

Doç. Dr. Sedat BENEK

Urfa Hilvan’da doğan Doç Dr. Sedat Benek, Uludağ Üniversitesi’nde Coğrafya Bölümü’nde lisans, Harran Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi’nde ise Doktorasını tamamladı. Halen Harran Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalında Doç. Dr. olarak çalışmakta olan Benek, aynı zamanda Coğrafya Bölüm Başkanıdır. Ayrıca Benek, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nde Belgesel Film ve Proje Bitirme derslerini de vermektedir.

Benek’in bugüne kadar yayınlanmış 50 civarında bilimsel makale/bildiri/kitap/kitap bölümü bulunmaktadır. 20’den fazla araştırma projesinde uzman/koordinatör ve 10 sinema (belgesel/film/dizi/tanıtım) projesinde ise yapımcı/yönetmen/senarist/danışman olarak görev yapmıştır.

Benek’in Bugüne Kadar Sinema Alanındaki Bazı Önemli Projeleri Şunlardır:

1-Belgeselin Adı: "Sınır Hikayeleri", Yayınlandığı Kanal: TRT 6, Belgeselin Süresi: 30 Dakika ve Haftalık, Yayınlanan Bölüm Sayısı: 39, Yayınlandığı Dönemi: 2 Ocak - 2 Ekim 2011 tarihleri arasında, Pozisyonu: Yapımcı ve Yönetmen

2-Belgeselin Adı: "GAP'tan Ortadoğu'ya", Yayınlandığı Kanal: TRT Arap, Belgeselin Süresi: 30 Dakika ve Haftalık, Yayınlanan Bölüm Sayısı: 3, Yayınlandığı Dönemi: 2010, Pozisyonu: Danışman.

3-Belgeselin Adı: "Topraksızların Yol Haritası", Yayınlandığı Kanal: TRT 6, Belgeselin Süresi: 30 Dakika ve Haftalık, Yayınlanan Bölüm Sayısı: 13, Yayınlandığı Dönemi: 2009, Pozisyonu: Danışman.

4-Belgeselin Adı: “Zara’nın Mektubu”, Hazırlandığı Yıl: 2011, Pozisyonu: Uzmanı

5-Belgeselin Adı: “Türkiye’de Pamuk Sektöründe Çocuk İşçiliği”, Hazırlandığı Yıl: 2012 (EURO Medya Ödülünü aldı, 2013), Pozisyonu: Uzmanı.

6-Belgesel Adı: “Siverek” Hazırlandığı Yıl: 2013, Kanal Urfa/Edessa TV/GTV/TRT’de yayınlandı, Pozisyonu: Yapımcı-Danışmanı.

7-Dizinin Adı: “BayêFelekê”, Yayınlandığı Kanal: TRT 6, Hazırlandığı Yıl: 2014, Yayınlanan Bölüm Sayısı 17, Pozisyonu: Danışman.

Doç. Dr. Sedat BENEK 0 505 596 24 62

Sinan ARIKAN Kim?

Sinan Arıkan ise Tunceli’de doğdu. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema anabilim dalında Yüksek Lisans yapmaktadır ve tez aşamasındadır. Halen Beyaz TV Kanalı’nda kurgu yönetmenliği yapmaktadır. Bugüne kadar TRT Arap, TRT Diyanet, TRT 6, Star TV kanallarına dış yapım programlarda kurgu yönetmeni olarak çalıştı. Kendi belgesel filmleri ve fotoğraf çalışmalarıyla birçok film festivalinden ve fotoğraf yarışmalarından ödül almıştır.

Sinema Alanında Tamamladığı ve Ödül Aldığı Bazı Projeler

1-Çıraksız Ustalar – Belgesel 2014 (Yönetmen/Senarist/Kurgu Yönetmeni)

(2. Boğaziçi Film Festivali, İBB Özel Ödülü-2014; 35. İFSAK ulusal kısa film ve belgesel yarışması, En İyi Film Ödülü 2015; 3. SETEM akademi BAK ödülleri, Belgesel Kategorisi En iyi Film Ödülü 2015)

2-Alacahan – Belgesel – 2013 (Yönetmen/Senarist/Kurgu Yönetmeni)

(1.Boğaziçi Film Festivali Belgesel Yarışması – Jüri Özel Ödülü 2013; 2.SETEM Akademi Bak Ödülleri Belgesel Dalı Finalist)

3-Kehribar – Belgesel – 2012 (Yönetmen/Senarist/Kurgu Yönetmeni)

(6. Balıkesir Sinema Günleri Belgesel Film Gösterimi – Gösterim Seçkisi 2012; 1. İzmit Altın Pişmaniye Kısa Film Festivali, Gösterim 2012)

4-Sakat – Kurmaca Kısa Film (Yönetmen/Senarist/Kurgu Yönetmeni)

(1.Siirt Barosu Ulusal Kısa Film Yarışması, 3.’lük ödülü)

5-Kevok, Kurmaca Kısa Film (Yönetmen/Senarist)Sinan ARIKAN

Email:[email protected] // , 0 543 609 62 62

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