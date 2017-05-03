Şanlıurfa'da Çelik Kasa Faresi Tutuklandı

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 22:40

Eyüpkent Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınına gece giren yüzü maskeli kimliği belirsiz kişi, içerisinde bir miktar para bulunan çelik kasayı yerden sürükleyerek, plakasını bezle kapattığı otomobile yükleyip kayıplara karıştı.

Hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis, işyerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada kasayı İbrahim Halil S.'nin çaldığı belirlendi. Şüpheli İbrahim Halil S., polis tarafından bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan İbrahim Halil S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(sondakika.com)