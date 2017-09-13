Şanlıurfa'da cenazeler karıştı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2017 Çarşamba 14:25

Erkek kardeşini son kez görmek isteyen ağabey kadın cenazesi ile şoke oldu İstanbul'dan Şanlıurfa'ya havayolu ile getirilen cenaze son anda fark edildi ŞANLIURFA - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ölen 50 yaşındaki Halil Aslan'ın cenazesini bekleyen yakınlarına hiç tanımadıkları birisinin cenazesi verildi. Cenazenin tam olarak nerede karıştığını bilemeyen ailesi, bir an önce cenazenin gönderilmesini istiyor 11 Ağustos tarihinde İzmir'in Söke ilçesinde özel bir hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Halil Asal'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi. İstanbul'dan havayolu ile Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan cenaze için morga gelen yakınları son kez görmek istedikleri cenazeye bakınca, cenazenin kendi yakınları olmadığını fark etti. Yetkililere haber verilmesi üzerine cenazenin karıştığı belirlendi. Tam olarak cenazenin nerede karıştığı henüz belirlenemezken İstanbul'da karışmış olabileceği tahmin ediliyor. Duruma tepki gösteren aile, cenazenin havayolu şirketi tarafından Şanlıurfa'ya getirilmesini bekliyor. Hayatını kaybeden Halil Asal'ın yakınları duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Hayatını kaybeden Halil Asal'ın ağabeyi Bakır Asal durma tepki göstererek, "Kardeşim 11 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Naaşı Şanlıurfa'ya gelmek üzere Aydın'ın Söke ilçesine, oradan da İzmir Havaalanına götürüldü. Ardından da İzmir Havaalanı'ndan İstanbul'a taşındı. İstanbul'dan da uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Maalesef yanlış cenaze geldi. Yerine bir kadın cenazesi geldi. Biz yüzünü açıp bakmasaydık, götürüp defin etseydik bunun vebalini günahını kim kaldıracaktı" dedi.



"Talihsiz olayı biz yaşadık başka kimse yaşamasın" Bu talihsiz olayı biz yaşadık başka kimse yaşamasın diyen Asal, açıklamasının devamında, "Şuan bir şok içerisindeyiz. Henüz kendimize gelmiş değiliz. Kardeşimdir dedim, bir yüzüne bakmak isterken böyle bir şey yaşadım. İyi ki de yüzünü açıp bakmışız. Yoksa öyle gömecektik" ifadelerini kulandı. Yanlış etiket karışıklığa neden oldu iddiası Hayatını kaybeden Halili Asal'ın bir diğer akrabası Gökmen Gök ise, cenazeyi Şanlıurfa'ya getiren havayolu şirketinin yanlış etiket kullandıklarını söyleyerek, "Havayolu şirketindeki yetkililer bize yanlış etiketten kaynaklandı. Sonuçta gönderilen bir ambalaj değil. Gönderilen bir eşya değil. Bir cenaze gönderiyorsunuz. Bu etiket oradakilerin hatasıdır. Kodlamayı düzgün yapsalardı böyle olmazdı" şeklinde konuştu.