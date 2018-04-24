Şanlıurfa’da cumhurbaşkanına hakaret eden 11 zanlı adliyede

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:39

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret edip terör propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla, Emiroğlu, Arıtır, Görümlü ve Yenişehir kırsal mahallelerinde Cumhurbaşkanına hakaret ederek PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 11 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.