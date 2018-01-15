Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

- Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8'i Suriye uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 5 zanlı ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 6 zanlı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Urfa Haber Foto Galeri Sayfası İçin Tıklayın
Bu habere de bakabilirsiniz Tıra yüklü sondaj makinesinde esrar ele geçirildi

Tıra yüklü sondaj makinesinde esrar ele geçirildi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık