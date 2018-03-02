Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Giriş Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 09:22

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Topçu Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde, bazı kişilerin sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan İsmail S. ile Alman ve Cezayir vatandaşı olan eşi Sarah O, yanlarındaki üç çocuklarıyla gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla kırmızı bültenle arandıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail S. tutuklandı. Sarah O. ise çocuklarıyla Almanya'ya sınır dışı edildi.

AA