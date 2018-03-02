Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Güncel Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla kırmızı bültenle aranan çift, 3 çocuklarıyla

Giriş Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 09:22
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Topçu Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde, bazı kişilerin sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan İsmail S. ile Alman ve Cezayir vatandaşı olan eşi Sarah O, yanlarındaki üç çocuklarıyla gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla kırmızı bültenle arandıkları belirlendi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail S. tutuklandı. Sarah O. ise çocuklarıyla Almanya'ya sınır dışı edildi.  

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz AK Parti'den yerel gazetelere ziyaret

AK Parti'den yerel gazetelere ziyaret
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık